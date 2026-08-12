Словакия обвинила похожего на Гитлера украинца в экстремизме

Похожего на Гитлера украинца обвинили в экстремизме Словакия обвинила похожего на Гитлера украинца в экстремизме

Москва12 авг Вести.Гражданина Украины, внешне похожего на вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера, обвинили в Словакии в хранении экстремистских материалов. Об этом стало известно словацкому порталу Marker.

Как сообщает ресурс, украинец приехал в Словакию в феврале 2026 года. На пункте погранконтроля на его рюкзаке пограничники заметили экстремистские символы.

Среди них – значок нацистского орла, держащего свастику в когтях, и медаль Железного креста с эмблемой СС в центре.

Кроме того, украинец привлек внимание пограничников своим видом: мужчина отпустил усики в стиле Гитлера и сделал аналогичную прическу.

Региональная прокуратура Кошице подала обвинительное заключение по делу об экстремизме в Специализированный уголовный суд. Если украинца признают виновным, ему грозит до трех лет словацкой тюрьмы.

Ранее кандидат на пост мэра польского Кракова Марианна Шрайбер выбросила в мусорку плакат, изображающий Владимира Зеленского в образе Адольфа Гитлера с характерными усами. Видеоролик политик разместила в соцсетях.