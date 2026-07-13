Кандидат в мэры Кракова выбросила изображение Зеленского с усами как у Гитлера Кандидат на пост мэра Кракова выбросила изображение Зеленского в образе Гитлера

Москва13 июл Вести.Кандидат на пост мэра польского Кракова Марианна Шрайбер выбросила в мусорку плакат, изображающий Владимира Зеленского в образе Адольфа Гитлера с характерными усами. Видеоролик политик разместила в соцсетях.

На нем Шрайбер позирует с изображением Зеленского в образе Гитлера, в конце она сминает плакат и выбрасывает его в мусорку.

Место людей, которые героизируют преступников, в мусорке истории сказала кандидат, слова которой приводит РИА Новости

Конфликт между Украиной и Польшей возник из-за решений Киева, связанных с чествованием националистов Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в РФ) и деятелей Организации украинских националистов (запрещена в РФ как экстремистская).

В связи с этим президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики - ордена Белого Орла, объяснив это тем, что у польского народа есть предел терпения в вопросах, касающихся как самой Польши, так и ее союзников.

Далее стало известно о решении Зеленского отменить его поездку на конференцию в Гданьске по восстановлению Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя такой шаг Киева, заявил, что без участия Зеленского конференция пройдет более эффективно и "без ненужного напряжения". Глава польского МО Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не позволит Украине войти в ЕС, если та продолжит чествовать УПА и ОУН.