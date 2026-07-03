В Европарламенте обвинили Зеленского в раскручивании проблемы нацизма в Киеве Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Зеленский раскрутил проблему нацизма на Украине

Москва3 июл Вести.Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила в социальной сети X, что Владимир Зеленский своими действиями спровоцировал международный резонанс вокруг темы героизации нацизма в стране.

По ее словам, это привело к тому, что европейские государства начали процесс лишения главы киевского режима государственных наград. Парламентарий отметила, что никто не сумел так эффективно предать огласке трагическую историю Волынской резни и почитания последователей Бандеры на Украине, как сам Зеленский.

Она выразила надежду, что это позволит всему миру узнать об этих фактах и осознать "единственно правильную позицию Польши".

Зайончковская-Герник также обратила внимание на расширение этой тенденции, указав, что практика лишения Зеленского наград распространяется и на другие европейские страны.

Депутат уточнила, что Чехия и Словакия стремятся последовать примеру Польши. В качестве образца, по ее словам, приводится решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Зеленского ордена Белого орла, принятое в связи с героизацией "украинских палачей из ОУН-УПА" (обе организации запрещены в России за экстремизм).

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский получает огромное удовольствие от того, что возглавляет процесс возрождения нацизма.