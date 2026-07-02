В Словакии трижды за день вызывали полицию из-за агрессивного украинца В Словакии трижды за день вызывали полицию из-за агрессивного поведения украинца

Москва2 июл Вести.В словацком городе Нитра полиция трижды за сутки выезжала к агрессивному гражданину Украины. Об этом правоохранительные органы сообщили на своей странице в Facebook (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская).

У сотрудников муниципальной полиции было много работы. С мужчиной украинской национальности пришлось разбираться три раза за день говорится в публикации

По данным правоохранителей, первый инцидент произошел из-за загрязнения общественного пространства и отказа мужчины предъявить документы. Спустя два часа полицейские вернулись по тому же адресу: украинец вновь вел себя агрессивно и кричал на прохожих. В третий раз на него поступила жалоба от прохожего - тот заявил, что гражданин Украины ударил его ногой в пах.

При попытке задержания нарушитель попытался нанести аналогичный удар сотруднику полиции, однако тот сумел увернуться. В результате мужчину оштрафовали.

Ранее из Польши депортировали украинца, выловившего из пруда гигантского сома.