Киевлянин не смог сбежать в Румынию из-за медведицы

Москва30 мая Вести.Житель Киева не смог сбежать через границу в Румынию по горам из-за внезапно появившейся медведицы, сообщает погранслужба Украины в своем Telegram-канале.

Украинец собирался ночью незаконно перейти границу с Румынией в горной местности.

…Он неожиданно столкнулся с медведицей. Чтобы избежать опасности, мужчина залез на дерево и оттуда вызвал помощь говорится в сообщении пограничников

На вызов нарушителя границы прибыли пограничники, мужчину сняли с дерева, а медведица сумела сбежать.

В отношении киевлянина составили административный протокол.

Ранее украинские СМИ писали, что полиция на молдавской границе начала искать уклонистов в автоцистернах.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли покинуть страну.