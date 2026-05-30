Москва30 маяВести.Житель Киева не смог сбежать через границу в Румынию по горам из-за внезапно появившейся медведицы, сообщает погранслужба Украины в своем Telegram-канале.
Украинец собирался ночью незаконно перейти границу с Румынией в горной местности.
…Он неожиданно столкнулся с медведицей. Чтобы избежать опасности, мужчина залез на дерево и оттуда вызвал помощьговорится в сообщении пограничников
На вызов нарушителя границы прибыли пограничники, мужчину сняли с дерева, а медведица сумела сбежать.
В отношении киевлянина составили административный протокол.
Ранее украинские СМИ писали, что полиция на молдавской границе начала искать уклонистов в автоцистернах.
С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли покинуть страну.