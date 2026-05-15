Москва15 маяВести.Польский президент Кароль Навроцкий во время визита в Румынию взял под опеку бурого медведя и дал ему кличку Батыр. Об этом рассказал личный фотограф польского лидера Миколай Буяк в комментарии радиостанции RMF24.
Президент снова "усыновил" животноесообщил Буяк
Он рассказал, что политик принял такое решение, когда посетил центр LiBEARty Sanctuary в городе Зернешти. На территории этого крупного заповедника бурых медведей, расположенного в хвойном лесу, находятся животные, пострадавшие из-за людей.
ТАСС пишет, что ранее президент Польши забрал из приюта в своей стране дворнягу и назвал ее Юки. Сейчас собака живет в президентском дворце в Варшаве.