Москва15 мая Вести.Польский президент Кароль Навроцкий во время визита в Румынию взял под опеку бурого медведя и дал ему кличку Батыр. Об этом рассказал личный фотограф польского лидера Миколай Буяк в комментарии радиостанции RMF24.

Президент снова "усыновил" животное сообщил Буяк

Он рассказал, что политик принял такое решение, когда посетил центр LiBEARty Sanctuary в городе Зернешти. На территории этого крупного заповедника бурых медведей, расположенного в хвойном лесу, находятся животные, пострадавшие из-за людей.

ТАСС пишет, что ранее президент Польши забрал из приюта в своей стране дворнягу и назвал ее Юки. Сейчас собака живет в президентском дворце в Варшаве.