Москва16 апр Вести.Украинский пограничник попросил об убежище в Румынии прямо на встрече с румынскими коллегами, отойдя в туалет. Об этом сообщило издание "Страна.ua".

Отмечается, что 28-летний майор из Измаила участвовал в представительской встрече Украины и Румынии, посвящённой совместному расследованию задержания гражданина Украины.

Во время мероприятия украинский пограничник отошёл в туалет и обратился к румынским коллегам с просьбой предоставить ему статус беженца, пишет издание.

Случаи, когда украинские военные не возвращаются из-за границы, происходят довольно часто. Например, в январе этого года офицеры ВСУ, проходившие подготовку в Великобритании, дезертировали перед отправкой на Украину. Один из военнослужащих объяснил это тем, что подготовленные за рубежом украинские военнослужащие в первых рядах отправляются на убой.