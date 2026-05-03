На Украине "скорая" переправляла мужчин за границу под видом медэвакуации

На Украине "скорая" вывозила мужчин за границу под видом медицинской эвакуации На Украине "скорая" переправляла мужчин за границу под видом медэвакуации

Москва3 мая Вести.На западе Украины раскрыли схему переправки мужчин за границу на автомобилях скорой помощи под видом медицинской эвакуации. Об этом сообщает полиция Закарпатья.

Полиция Закарпатской области разоблачила схему переправки через границу мужчин, замаскированную под медэвакуацию говорится в сообщении на сайте полиции

По данным правоохранителей, в селе Новые ворота сотрудники полиции остановили автомобиль скорой помощи, который принадлежал общественной организации. В салоне прятались двое мужчин.

Установлено, что водитель забрал "клиентов" в столице и должен был доставить их в Закарпатскую область для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы. Во время осмотра из транспортного средства следователи изъяли 14 тысяч долларов. Фигурант задержан отметили в полиции

Украинские власти все острее ощущают дефицит личного состава ВСУ. Попытки восполнить потери насильственными задержаниями вызывают волну протестов и скандалы.

Ранее Юрий Гудыменко, глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины, сообщил, что работники ТЦК (украинский аналог военкоматов) начнут проверять спортзалы и мобилизовывать "качков".