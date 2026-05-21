Москва21 маяВести.Военнослужащие 31-го погранотряда Госпогранслужбы Украины дезертируют в соседнюю Румынию, находясь при исполнении воинских обязанностей на границе, сообщает ТАСС.
Об этом агентству рассказал источник в российских силовых структурах. По его словам, информация подтверждается показаниями пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Имеются случаи дезертирства военнослужащих 31-го погранотряда при несении службы в пограничном наряде на румыно-украинском участке границыотметил он
Ранее стало известно, что с начала этого года порядка 80 тысяч солдатов ВСУ самовольно оставили свои части.