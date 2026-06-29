Москва29 июнВести.В Польше в городе Стараховице произошла массовая драка с участием украинцев и поляков, в результате которой один человек пострадал. Об этом говорится в заявлении польской полиции.
По информации правоохранительных органов, конфликт возник между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Украины и Польши.
В итоге произошла драка, и один из участников… применил острый предмет, в результате чего другой из участников драки был раненговорится в сообщении
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов допрашивают очевидцев, а также устанавливают личности всех участников драки.
Ранее польский депутат Януш Ковальский предложил выдворять украинских беженцев из Польши. Политик запустил в социальных сетях опрос о возможности их возвращения на Украину.