В Польше произошла массовая драка украинцев и поляков, один человек пострадал

В Польше произошла массовая драка с участием украинцев В Польше произошла массовая драка украинцев и поляков, один человек пострадал

Москва29 июн Вести.В Польше в городе Стараховице произошла массовая драка с участием украинцев и поляков, в результате которой один человек пострадал. Об этом говорится в заявлении польской полиции.

По информации правоохранительных органов, конфликт возник между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Украины и Польши.

В итоге произошла драка, и один из участников… применил острый предмет, в результате чего другой из участников драки был ранен говорится в сообщении

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов допрашивают очевидцев, а также устанавливают личности всех участников драки.

Ранее польский депутат Януш Ковальский предложил выдворять украинских беженцев из Польши. Политик запустил в социальных сетях опрос о возможности их возвращения на Украину.