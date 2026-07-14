RMF24: в центре Лодзи мужчина избил прохожего, приняв его за украинца

В центре польской Лодзи напали на прохожего, спутав его с украинцем RMF24: в центре Лодзи мужчина избил прохожего, приняв его за украинца

Москва14 июл Вести.В польском городе Лодзь неизвестный избил местного жителя, ошибочно приняв его за гражданина Украины. Об этом сообщает портал RMF24.

По данным полиции, нападение произошло 11 июля около 14.00 по местному времени в районе Старого Видзева, который расположен недалеко от центра города.

Пока не установленный преступник, проходя мимо жителя Лодзи, разговаривавшего по телефону, ударил его, а затем начал оскорблять, намекая, что ему не место в Польше рассказал представитель полиции Лодзи Максимилиан Ясяк

В правоохранительных органах добавили, что пострадавший является гражданином Польши. Нападавший несколько раз ударил его по голове. В результате мужчина получил переломы носа и челюсти. Его доставили в больницу, на следующий день он обратился в полицию с заявлением.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск призвал Украину "отрезвиться". Конфликт разгорелся после решения киевского режима присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ).