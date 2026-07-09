В Польше сообщили о жестоком избиении украинца за разговор на родном языке

Украинца жестоко избили в Польше за разговор по телефону на родном языке В Польше сообщили о жестоком избиении украинца за разговор на родном языке

Москва9 июл Вести.Молодого украинца жестоко избили в польском городе Вроцлав за разговор по телефону с мамой на родном языке. Об инциденте сообщила радиостанция "Радио Вроцлав".

По информации радиостанции, нападение на украинца произошло вечером 4 июля. На улице было еще светло, когда несколько сверстников напали на 19-летнего парня, повалили его на землю и жестоко избили.

Он разговаривал с мамой по телефону по-украински и за это подвергся нападению … Владимир и его родители призывают свидетелей жестокого избиения явиться в полицию говорится в сообщении

Отмечается, что нападавшие атаковали молодого человека, "когда услышали, что он говорит по-украински".

У пострадавшего сломан нос и поврежден позвоночник. Кроме того, у парня зафиксированы многочисленные ушибы.

Местная полиция возбудила уголовное дело по факту избиения.