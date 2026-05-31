Польские болельщики освистали сборную и гимн Украины на товарищеском матче Польские фанаты освистали гимн и сборную Украины перед товарищеским матчем

Москва31 мая Вести.Болельщики сборной Польши освистали национальный гимн Украины и украинских футболистов перед товарищеским матчем команд во Вроцлаве.

Встреча сборных Польши и Украины прошла 31 мая и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Роман Яремчук (33-я минута) и Андрей Ярмоленко (43).

Перед началом матча поклонники сборной Польши неодобрительно свистели, когда диктор на стадионе произносил имена игроков стартового состава украинской команды. Также освистали гимн.

Ранее польские фанаты неоднократно проводили подобные акции на матчах своей сборной или клубных команд против представителей Украины. В частности, болельщики почитали память жертв Волынской резни, а также скандировали оскорбления в адрес Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской в РФ).

Волынской резней называется массовое уничтожение поляков украинскими националистами в 1943-1944 годах. Все началось в феврале, когда были убиты не менее полутора сотен человек. В марте-апреле 1943 года к боевикам присоединились около пяти тысяч украинских дезертиров из подразделений немецкой вспомогательной полиции. После этого началась серия нападений на польские села. В целом при Волынской резне погибли, по разным оценкам, 60-200 тысяч человек.