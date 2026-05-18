В Польше призвали пересмотреть отношения с Украиной после "Евровидения" Бохеньский: Польше стоит пересмотреть отношения с Украиной после "Евровидения"

Москва18 мая Вести.Отсутствие голосов от Украины и Израиля на "Евровидении" демонстрирует отношение Киева и Тель-Авива к Польше, поэтому сотрудничество со странами стоит пересмотреть. Таким мнением поделился вице-председатель партии "Право и справедливость" (ПиС) Тобиаш Бохеньский.

В эфире RMF24 он заметил, что польская исполнительница получила высокие оценки от других европейских стран, тогда как Украина и Израиль не дали ей ни одного балла.

Это было чисто политическое голосование. Тот факт, что наша певица получила ноль баллов как от Украины, так и от Израиля, - это скандал. Думаю, это должно заставить многих задуматься… На мой взгляд, это повод пересмотреть наши отношения. Выводы печальны. Это показывает, через какую призму нас оценивают эти две страны сказал Бохеньский

Он также заявил, что на польско-украинские отношения негативно влияют действия киевских властей во главе с Владимиром Зеленским, ухудшение экономической ситуации и конкуренция на рынке труда.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник сообщила, что Варшава должна отказаться от спонсирования Украины. Она указала на рост числа коррупционных скандалов в рядах киевских властей.