Москва1 июнВести.Власти города Люблина на востоке Польши приняли решение снять флаг Украины со здания городской ратуши, где он висел на протяжении четырех лет. Об этом пишет интернет-портал Interia.pl.
Руководство города в своем коммюнике указало, что такое решение было принято в связи с распоряжением главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить центру специальных операций "Север" ССО ВСУ наименование "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ).
Вслед за другими польскими городами мы приняли решение о снятии украинского флага со здания ратуши Люблина… Мы разделяем критическую позицию Министерства иностранных дел и посольства Польши в Киеве в отношении решения Владимира Зеленскогоцитирует портал заявление властей Люблина
Решение разместить флаг Украины рядом с флагами Польши и Евросоюза на здании мэрии принял в 2022 году Кшиштоф Жук, занимавший тогда должность мэра Люблина.
Президент Польши Кароль Навроцкий 29 мая заявил, что Варшава рассмотрит инициативу лишить главу киевского режима высшей госнаграды Польши – ордена Белого орла. Польский лидер также выразил возмущение и разочарование в связи с героизацией преступников со стороны Зеленского.
Позже портал Myśl Polska предположил, что очернению образа Зеленского в Польше могли поспособствовать США.