Москва2 июнВести.Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий принял решение вернуть государственную награду, полученную от Владимира Зеленского, в знак протеста против политики Киева по героизации националистических движений.
Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.
Речь идет о медали "За заслуги", которой дипломат был удостоен в 2022 году. Чихоцкий пояснил, что его отказ от знака отличия связан с действиями украинских властей по чествованию Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ), которая в годы Второй мировой войны сотрудничала с нацистами.
Поводом для резкой реакции экс-посла стали недавние события под Киевом, где на территории Национального военного мемориального кладбища состоялось торжественное захоронение праха руководителя Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, запрещена в РФ) Андрея Мельника. В мероприятии участвовало высшее руководство Украины.
