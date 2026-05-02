Внутреннее расследование проведут в нацбатальоне после избиения парня на Украине

Боевики днепропетровского нацбатальона расследуют инцидент с избиением парня Внутреннее расследование проведут в нацбатальоне после избиения парня на Украине

Москва2 мая Вести.Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" начал внутреннее расследование после инцидента с избиением парня боевиками батальона, пишет телеканал ТСН, ссылаясь на заявление батальона.

Ранее очевидцы сообщали, что боевики похитили 20-летнего парня в Днепропетровской области, так как им отказались продавать алкоголь в закрытом магазине. Похищенного позднее нашли без сознания, было заведено уголовное дело.

Военнослужащие батальона "Волки да Винчи" причастны к ночному инциденту в Днепропетровской области. Уже начато внутреннее расследование говорится в сообщении



Боевики нацбатальона пообещали, что все причастные к преступлению понесут ответственность, а с правоохранителями будет полное сотрудничество.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что украинские боевики подняли мятеж и убили капитана спецназа.