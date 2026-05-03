На Украине задержали боевиков "Волков Да Винчи", избивших и похитивших мужчину Боевики нацбатальона на Украине похитили мужчину

Москва3 мая Вести.Полиция Украины задержала боевиков из нацбатальона ВСУ "Волки да Винчи", которые избили и похитили мужчину в Днепропетровской области. Об этом сообщает местная полиция в своем Telegram-канале.

Отмечается, что задержанным мужчинам 38, 25 и 24 года. Они попытались уйти от уголовной ответственности и скрывались в одном из населенных пунктов области.

В Синельниковском районе полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в похищении мужчины сообщила полиция области в соцсетях

Злоумышленники, согласно досудебному расследованию, приехали в магазин в город Шахтерское. Там они устроили драку с 20-летним пострадавшим, затем посадили его в машину и уехали.

Ранее очевидцы инцидента рассказали, что боевики начали конфликт с парнем, потому что тот отказался продавать им алкоголь в закрытом магазине.