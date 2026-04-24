Москва24 апрВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) избили мужчину и угнали его автомобиль вместе с находившейся в салоне женщиной. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел в Сумской области, где боевики остановили автомобиль, в котором ехали двое мирных жителей, и "в грубой форме извлекли из транспортного средства мужчину и женщину".
Покалечив и избив мужчину, "захысныкы" угнали автомобиль, забросив в него женщинунаписал Марочко
Он уточнил, что боевики ВСУ остановили гражданский транспорт, который двигался в сторону границы с Курской областью РФ.
Также по полученным данным установлено, что вооруженные формирования Украины кошмарят местное население в данном районе - особенно с начала текущего месяцаотметил Марочко
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области расправились с насильно мобилизованными украинцами. Отмечалось, что родственники погибших получили документы, в которых указаны естественные причины смерти, хотя в реальности тела были сильно изуродованы.