В магазине Вроцлава поляки жестоко избили украинца и его девушку

Трое поляков жестоко избили украинцев во Вроцлаве В магазине Вроцлава поляки жестоко избили украинца и его девушку

Москва27 июл Вести.В польском городе Вроцлаве местные жители жестоко избили украинца и его девушку, поскольку услышали в магазине украинский акцент.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на родственницу пострадавшей. Уточняется, что нападавших было трое.

У обоих потерпевших могут диагностировать сотрясение мозга. Девушке наложили швы на шею.

Ранее опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения, показал, что более половины граждан Польши выступают против приема в страну украинских беженцев.