Москва27 июлВести.В польском городе Вроцлаве местные жители жестоко избили украинца и его девушку, поскольку услышали в магазине украинский акцент.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на родственницу пострадавшей. Уточняется, что нападавших было трое.
У обоих потерпевших могут диагностировать сотрясение мозга. Девушке наложили швы на шею.
Ранее опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения, показал, что более половины граждан Польши выступают против приема в страну украинских беженцев.