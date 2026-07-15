Трое граждан Украины задержаны в Польше по подозрению в нападении на супругов

Трех украинцев задержали после нападения на супружескую пару в Польше Трое граждан Украины задержаны в Польше по подозрению в нападении на супругов

Москва15 июл Вести.Трое граждан Украины задержаны по делу о нападении на супружескую пару в польском городе Бытов. Об этом сообщил депутат партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий.

Как уточнил политик, в центре города трое украинцев в возрасте 28, 30 и 37 лет напали на 36-летнего мужчину и 44-летнюю женщину. Муж получил тяжелые травмы и спустя два дня скончался в больнице.

Нападавшие были задержаны и заключены под стражу на три месяца написал Матецкий в соцсети X

Полиция, в свою очередь, заявила, что обстоятельства происшествия продолжают устанавливать следователи под надзором прокуратуры. В правоохранительных органах отметили, что после завершения экспертизы квалификация преступления, вероятно, будет изменена на "участие в нападении, повлекшем смерть человека". По этой статье обвиняемым грозит от 2 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в центре польского города Лодзь поляк избил соотечественника, приняв его за украинца. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы.