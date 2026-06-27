Украинца арестовали в Польше за угрозы в адрес президента В Польше поймали украинца, угрожавшего в сети президенту Навроцкому

Москва27 июн Вести.Польская полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, который угрожал президенту страны Каролю Навроцкому. Об этом агентству PAP сообщила представительница управления полиции Зелена-Гуры Анна Баран.

Следователи уголовного отдела управления полиции Зелена-Гуры задержали мужчину, который угрожал президенту Республики Польша. заявила она

По имеющимся данным, угрозы прозвучали в ходе онлайн-дискуссии: мужчина общался с неустановленным собеседником. Содержание угроз не раскрывается. В субботу задержанного доставят в прокуратуру, где ему предъявят обвинение по статье 226 Уголовного кодекса Польши - о публичном оскорблении или унижении конституционного органа республики. Санкция по этой статье предусматривает штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.

Отношения между странами обострились после того, как Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского высшей польской награды, ордена Белого орла, из-за прославления участников УПА (запрещена в РФ как экстремистская). Поводом послужили действия Зеленского в конце мая: он участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА (организация запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника и его жены в Киевской области, а также присвоил отдельному центру специальных операций "Север" наименование в честь "героев УПА".