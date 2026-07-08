Зеленский встретился с президентом Польши Навроцким Зеленский сообщил о встрече с президентом Польши

Москва8 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что встретился с президентом Польши Каролем Навроцким.

Встретились с президентом Польши Каролем Навроцким. Был важный и нужный разговор, мы говорили больше часа написал Зеленский в своем Telegram-канале

Глава киевского режима также заявил, что Украине и Польше необходимы только крепкие отношения. При этом он не уточнил, что ответил Навроцкий, сообщив лишь, что стороны договорились продолжить диалог.

Ранее между Варшавой и Киевом разгорелся конфликт из-за решения Зеленского присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена на территории России), которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с нацистами. На ее счету многочисленные преступления, в том числе массовое убийство поляков.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла за героизацию УПА. В ответ на это глава киевского режима обвинил польского лидера в антиукраинской риторике.