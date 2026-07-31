В Польше арестован мужчина, призывающий в соцсетях убить Зеленского

Жителя Польши задержали за призывы убить Зеленского В Польше арестован мужчина, призывающий в соцсетях убить Зеленского

Москва31 июл Вести.В Малопольском воеводстве Польши полиция задержала 40-летнего мужчину после публикаций в социальных сетях призывов убить лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

Задержание прошло накануне. По информации правоохранителей, мужчина признался, что действительно публиковал сообщения, но сожалеет об этом.

За совершенные им действия ему грозит наказание до трех лет лишения свободы. Расследование ведется под надзором районной прокуратуры Мушина пишут журналисты

Ранее издание Myśl Polska сообщило, что жители Польши все больше недовольны наглостью Киева и стремлением польского правительства пресмыкаться перед украинскими властями.