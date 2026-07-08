Критику действий Зеленского в отношении поляков хотят включить в доклад ЕП Польские европарламентарии хотят осудить Зеленского в новом докладе об Украине

Москва8 июл Вести.Депутаты Европарламента от Польши призвали включить осуждение действий Владимира Зеленского в ежегодный доклад о прогрессе Киева во вступлении в ЕС, заявил изданию Politico польский европарламентарий Анджей Халицкий.

Инициативу выдвинули депутаты от партии польского премьера Дональда Туска. Ожидается, что голосование по предложению состоится 8 июля при поддержке Европейской народной партии.

В предложении польских депутатов Европарламенту предлагается выразить сожаление из-за неуважения Киева к чувствам поляков и их скорби, а также раскритиковать Зеленского за "ненужную и неспровоцированную эскалацию" и "несоответствие европейским ценностям".

В нашем сообществе не может быть места для прославления тех, чье прошлое и деятельность были связаны с преследованием меньшинств, а также тех, кто несет ответственность за действия, классифицированные как геноцид сказал Халицкий газете

Отношения Киева и Варшавы ухудшились после присвоения одному из подразделений ВСУ имени "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Польша, в частности, решила сократить военную помощь Украине.