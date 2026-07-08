Москва8 июлВести.Депутаты Европарламента от Польши призвали включить осуждение действий Владимира Зеленского в ежегодный доклад о прогрессе Киева во вступлении в ЕС, заявил изданию Politico польский европарламентарий Анджей Халицкий.
Инициативу выдвинули депутаты от партии польского премьера Дональда Туска. Ожидается, что голосование по предложению состоится 8 июля при поддержке Европейской народной партии.
В предложении польских депутатов Европарламенту предлагается выразить сожаление из-за неуважения Киева к чувствам поляков и их скорби, а также раскритиковать Зеленского за "ненужную и неспровоцированную эскалацию" и "несоответствие европейским ценностям".
В нашем сообществе не может быть места для прославления тех, чье прошлое и деятельность были связаны с преследованием меньшинств, а также тех, кто несет ответственность за действия, классифицированные как геноцидсказал Халицкий газете
Отношения Киева и Варшавы ухудшились после присвоения одному из подразделений ВСУ имени "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Польша, в частности, решила сократить военную помощь Украине.