Туск признался, что его бесят некоторые заявления Зеленского Туск заявил, что его бесят некоторые заявления Зеленского

Москва9 июн Вести.Премьер-министра Польши Дональда Туска бесят некоторые высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского и властей в Киеве. В этом польский премьер признался во время пресс-конференции.

Трансляция мероприятия велась в социальных сетях канцелярии Туска.

Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому - заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас заявил Туск

Кроме того, премьер Польши обвинил власти в Киеве и Зеленского в отсутствии "исторического мышления", "понимания чувствительности поляков" и эмпатии.

Во время своего выступления Туск подтвердил, что поездка главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Польшу, а также его переговоры с представителями польских властей закончились неудачей. При этом премьер Польши отметил, что помощь Киеву в конфликте с Россией продолжает находиться в интересах Варшавы.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал визит Буданова в Варшаву очередной провокацией со стороны Украины.

Напряженность между Варшавой и Киевом возникла на фоне скандала вокруг присвоения одному из подразделений ВСУ имени "героев УПА" (организация запрещена в России).