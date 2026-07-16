Посол Украины в Польше осудил преступления украинцев против поляков в Бытуве

В Киеве отреагировали на нападение украинцев на супружескую пару в Польше Посол Украины в Польше осудил преступления украинцев против поляков в Бытуве

Москва16 июл Вести.Киев осудил нападение украинцев на супружескую пару в польском городе Бытув, которое привело к смерти местного жителя. С таким заявлением выступил посол Украины в Польше Василий Боднар, его слова приводит издание Do Rzeczy.

Нет никаких оправданий таким жестоким действиям в цивилизованном обществе. Никто не имеет права лишать жизни другого человека! В правовом государстве каждый должен понести справедливое наказание за совершенное преступление после того, как его вина будет доказана сказал посол

Ранее сообщалось, что трое граждан Украины были задержаны по делу о нападении на супружескую пару в польском городе Бытув ( Bytów).

В конце июня в польском городе Стараховице произошла массовая драка с участием украинцев и поляков, в результате которой один человек пострадал.