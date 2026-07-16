Москва16 июлВести.Киев осудил нападение украинцев на супружескую пару в польском городе Бытув, которое привело к смерти местного жителя. С таким заявлением выступил посол Украины в Польше Василий Боднар, его слова приводит издание Do Rzeczy.
Нет никаких оправданий таким жестоким действиям в цивилизованном обществе. Никто не имеет права лишать жизни другого человека! В правовом государстве каждый должен понести справедливое наказание за совершенное преступление после того, как его вина будет доказанасказал посол
Ранее сообщалось, что трое граждан Украины были задержаны по делу о нападении на супружескую пару в польском городе Бытув ( Bytów).
В конце июня в польском городе Стараховице произошла массовая драка с участием украинцев и поляков, в результате которой один человек пострадал.