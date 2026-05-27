Onet: власти Польши меньше чем за сутки депортировали украинца за нарушение ПДД

Москва27 мая Вести.В польском Освенциме местные пограничники совместно с полицией оперативно депортировали 25-летнего гражданина Украины, нарушившего в республике правила дорожного движения. Об этом сообщает портал Onet.

Он даже не успел собрать вещи говорится в материале

Во время своего пребывания в Польше мужчина совершил ряд нарушений ПДД, за которые в итоге был признан виновным судом. Из-за ужесточения мер властей в ответ на подобные правонарушения, а также для обеспечения общественного порядка, в отношении иностранца был выдан ордер на его депортацию.

Как подчеркнули польские правоохранители, это решение было незамедлительно исполнено — 26 мая нарушитель был задержан и доставлен до погранпункта Медыка, где в тот же день был передан украинской стороне.

Операция была проведена в срочном порядке, что, по заявлению служб, должно продемонстрировать жесткую политику в отношении тех, кто нарушает польское законодательство. Гражданину Украины также запретили въезд в Польшу и во все страны Шенгенской зоны сроком на пять лет.

Ранее стало известно, что граждане Украины, проживающие в Польше, начали покидать страну на фоне ухудшения отношения к ним. По словам политолога Андрея Золотарева, несмотря на то, что Варшава не заинтересована в массовом оттоке украинцев, этот процесс уже начался.