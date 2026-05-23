Москва23 мая Вести.Украинский блогер Андрей Гаврилов, который заехал на автомобиле в природоохранную зону, вызвал возмущение в Польше. Реакция была настолько бурной, что украинец закрыл свои социальные сети, а в ситуацию пришлось вмешаться польскому премьер-министру Дональду Туску.

Сообщается, что ранее Гаврилов опубликовал в TikTok видео, в котором подъезжает на автомобиле Corvette к озеру Морске Око в польских Татрах. Уже на выезде из природоохранной зоны блогера остановила полиция и оштрафовала на 27 долларов, хотя наказание за это правонарушение предполагает штраф до 5,5 тысяч долларов, пишет агентство РИА Новости

Именно слишком мягкое наказание вызвало негодование у поляков.

Поездка украинского водителя по дороге к Морске Око, естественно, вызывает возмущение. Я обратился в министерство внутренних дел и администрации с просьбой срочно установить все детали этого инцидента и принять суровые меры написал Туск в соцсети X

Сам Гаврилов утверждает, будто не заметил запрещающий знак на въезде в природоохранную зону. Блогер добавил, что если бы смог повернуть время вспять, то пошел бы к озеру пешком.