В Польше избили украинских подростков из-за акцента В Варшаве взрослые поляки выбили зубы девочке-подростку с Украины

Москва13 авг Вести.Группа поляков старше 30 лет напала в одном из парков Варшавы на компанию украинских подростков. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на мать одной из потерпевших.

По ее словам, полякам не понравился акцент юной украинки, завязался конфликт, в результате которого дочери выбили зубы.

Женщина утверждает, что группа польских мужчин подошла к подросткам и попросила у них сигареты. Те ответили, что не курят. Поляков не устроил акцент украинцев, что стало поводом для стычки.

Мать потерпевшей дочери показала ее фото с поврежденными зубами. Она отметила, что после случившегося было подано заявление в полицию, однако "пока никого не нашли".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество нападений на украинцев в Польше продолжает увеличиваться, а текущий всплеск негативных настроений еще не достиг своего пика.