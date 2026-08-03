Москва3 авг Вести.В польском Кожухове неизвестные напали на трех украинцев после скандала из-за музыки, сообщают польские СМИ.

Граждане Украины – два мужчины и женщина – отдыхали около машины, припаркованной на территории хостела, где они остановились. Проходящему мимо мужчине не понравилась музыка, звучавшая из машины, и он вступил в спор с одним из украинцев.

В ходе словесной потасовки к мужчине присоединились еще трое, и они начали избивать украинцев, сообщает издание inPoland.net.

Пострадали все трое граждан Украины, в том числе 28-летняя женщина, получившая удар в голову. В настоящее время польская полиция разыскивает нападавших.

Ранее польские власти заявили о росте числа преступлений, совершенных в отношении украинцев. Особенно выросло количество избиений граждан Украины. В полиции Польши создана специальная группа, занимающаяся расследованием подобных преступлений, однако ужесточать наказание польские власти не планируют.