Москва3 авгВести.Гражданин Украины тяжело ранил ножом жительницу Польши в городе Вроцлав, она в критическом состоянии, сообщила радиостанция RMF FM.
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом у входа на лестничную клетку, после чего скрылся. Полиция быстро задержала его. Это 18-летний украинецсказано в сообщении
Сотрудники полиции пока не выяснили, был ли нападавший знаком с жертвой. Задержанного обвиняют в покушении на убийство, ему грозит до 25 лет лишения свободы.
В конце июля украинские СМИ сообщали, что во Вроцлаве местные жители жестоко избили украинца и его девушку, поскольку услышали в магазине украинский акцент.
Ранее Myśl Polska писала, что Киев выбрал Варшаву в качестве врага, и теперь ей нужно готовиться к агрессии с его стороны.