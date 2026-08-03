Украинец во Вроцлаве напал с ножом на жительницу Польши

Украинец тяжело ранил ножом жительницу Польши во Вроцлаве Украинец во Вроцлаве напал с ножом на жительницу Польши

Москва3 авг Вести.Гражданин Украины тяжело ранил ножом жительницу Польши в городе Вроцлав, она в критическом состоянии, сообщила радиостанция RMF FM.

Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом у входа на лестничную клетку, после чего скрылся. Полиция быстро задержала его. Это 18-летний украинец сказано в сообщении

Сотрудники полиции пока не выяснили, был ли нападавший знаком с жертвой. Задержанного обвиняют в покушении на убийство, ему грозит до 25 лет лишения свободы.

В конце июля украинские СМИ сообщали, что во Вроцлаве местные жители жестоко избили украинца и его девушку, поскольку услышали в магазине украинский акцент.

Ранее Myśl Polska писала, что Киев выбрал Варшаву в качестве врага, и теперь ей нужно готовиться к агрессии с его стороны.