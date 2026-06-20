Украинские пограничники открыли огонь по пытавшемуся улететь из страны мужчине

На Украине обстреляли пытавшегося сбежать из страны на параплане мужчину Украинские пограничники открыли огонь по пытавшемуся улететь из страны мужчине

Москва20 июн Вести.На Украине произошел инцидент с попыткой незаконного пересечения госграницы. Пограничники открыли огонь по мужчине, который пытался покинуть страну на параплане.

На опубликованных в соцсетях украинскими журналистами видеозаписях запечатлен летящий парапланерист и слышны выстрелы, сообщает Life.

Официальных комментариев от Госпогранслужбы Украины или других силовых структур не поступало.

В начале марта 2026 года в Румынии задержали гражданина Украины, нелегально пересекшего границу на дельтаплане.