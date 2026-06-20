Москва20 июнВести.На Украине произошел инцидент с попыткой незаконного пересечения госграницы. Пограничники открыли огонь по мужчине, который пытался покинуть страну на параплане.
На опубликованных в соцсетях украинскими журналистами видеозаписях запечатлен летящий парапланерист и слышны выстрелы, сообщает Life.
Официальных комментариев от Госпогранслужбы Украины или других силовых структур не поступало.
В начале марта 2026 года в Румынии задержали гражданина Украины, нелегально пересекшего границу на дельтаплане.