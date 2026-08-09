Москва9 авг Вести.Съемочная группа документального фильма Андрея Кондрашова "Аэропорт" оказалась под прицелом украинских дронов в освобожденном Вооруженными силами России населенном пункте Марьинка, сообщает ИС "Вести".

По словам автора фильма, украинские боевики не могут смириться с тем, что русские журналисты и военные находятся в городе – их дроны дежурят в небе.

Сразу характерное жужжание. Буквально через пять минут после дрона-разведчика появляется боевой FPV-дрон с зарядом. Журналисты — отличная цель для охоты. Дроны летают над нами, и иногда лучше спрятаться заранее, потому что жужжание уже прямо над нашими головами. Хотя освобожденная Марьинка рассказал Андрей Кондрашов

По вражеским дронам, как рассказал журналист, стреляли из всего, что есть. После съемочная группа сразу вернулась в машины.

Ранее автор ИС "Вести" Евгений Попов показал кадры появления украинского БПЛА после атаки на российский гражданский грузовик, которому удалось уйти от удара. Вражеский разведывательный дрон хотел заснять результаты атаки.