Москва2 авгВести.Украинский дрон атаковал российский гражданский грузовик, которому удалось уйти от атаки, однако за ним полетел разведывательный БПЛА ВСУ, чтобы заснять результаты атаки. Кадры появления БПЛА показал автор ИС "Вести" Евгений Попов.
Вот, посмотрите, идет дрон. Идет дрон. Ищет цельтак Попов прокомментировал появление дрона-разведчика ВСУ
Ранее бойцы ВС РФ рассказали, как производят перехват видеосигнала вражеских БПЛА. Операторы рассказали, что такие меры помогают обезопасить передвижение личного состава.