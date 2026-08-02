Журналист Попов показал кадры появления дрона ВСУ на трассе Мелитополь-Геническ Журналист Попов заснял появление дрона ВСУ на трассе Мелитополь-Геническ

Москва2 авг Вести.Украинский дрон атаковал российский гражданский грузовик, которому удалось уйти от атаки, однако за ним полетел разведывательный БПЛА ВСУ, чтобы заснять результаты атаки. Кадры появления БПЛА показал автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Вот, посмотрите, идет дрон. Идет дрон. Ищет цель так Попов прокомментировал появление дрона-разведчика ВСУ

Ранее бойцы ВС РФ рассказали, как производят перехват видеосигнала вражеских БПЛА. Операторы рассказали, что такие меры помогают обезопасить передвижение личного состава.