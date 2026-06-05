Из Польши депортирован украинец, выловивший из пруда знаменитого в Варшаве сома

Из Польши депортировали украинца, выловившего из пруда гигантского сома Из Польши депортирован украинец, выловивший из пруда знаменитого в Варшаве сома

Москва5 июн Вести.Из Польши депортировали 57-летнего гражданина Украины, который выловил из озера Балатон знаменитого в Варшаве гигантского сома. Об этом сообщило издание Wiadomosci.

В конце мая двое украинских беженцев выловили рыбу из водоема, погрузили в багажник и увезли. По данным местных СМИ, сом длиной 183 см прожил в пруду более 20 лет и был известен местным жителям.

Гражданин Украины, задержанный (2 июня — Ред.) после извлечения живого сома из озера Балатон … , был выслан из Польши. Пограничная служба … в тот же день сопроводила мужчину до пограничного перехода в Дорогуске сказано на сайте издания

Сообщалось также, что рыба была еще жива, кода украинцы поместили ее в багажник автомобиля, несмотря на реакцию очевидцев, которые указали на незаконность действий.

Согласно заявлению майора пограничной службы Дагмары Белец, пребывание мужчины на территории Республики Польша представляет угрозу общественному порядку. Ко всему прочему, нарушителю был запрещен въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на срок до 5 лет.