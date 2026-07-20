Косиняк-Камыш: власти Украины должны призвать своих граждан к порядку

Министр обороны Польши призвал украинцев соблюдать правила и нормы Косиняк-Камыш: власти Украины должны призвать своих граждан к порядку

Москва20 июл Вести.Украинские власти должны призвать своих граждан соблюдать порядок на польской территории, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он заявил о недостойном поведении некоторых украинцев и напомнил о высылке украинских граждан, которые, по его словам, грубо нарушили закон. Польский министр привел в пример украинского блогера, который проехал к озеру Морское Око на спортивном автомобиле, несмотря на запрет на въезд транспорта.

Украинская сторона должна призвать своих граждан соблюдать все правила и нормы, если они являются гостями в нашей стране подчеркнул Косиняк-Камыш, общаясь с журналистами в Тынеце

Ранее Польша приняла решение уравнять украинцев в правах с другими иностранными гражданами и отказаться от специальной помощи гражданам Украины.

В 2025 году Польша потратила на поддержку украинцев 2,2 миллиарда долларов.