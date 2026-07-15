Косиняк-Камыш выдвинул три требования к украинцам по поводу Волынской резни

Польский министр обороны предъявил Украине три требования Косиняк-Камыш выдвинул три требования к украинцам по поводу Волынской резни

Москва15 июл Вести.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал три условия, соблюдение которых позволит завершить спор с Украиной по поводу Волынской резни.

Он пояснил, что речь идет о правде, полной открытости и извинениях.

Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона. Память, и это наша общая обязанность. И извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем заявил министр журналистам

Массовые убийства поляков, которые позднее были названы Волынской резней, были организованы нацистами из Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в РФ) в период с 1943 по 1944 годы. За это время были убиты до 60 тысяч поляков, проживавших на территории нынешних Ровенской, Волынской и Тернопольской областей Украины.

Пик резни пришелся на лето 1943 года, когда только за июль боевики УПА убили свыше 10 тысяч поляков.

В 2026 году глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "имени героев УПА", что вызвало резко негативную реакцию в Польше.