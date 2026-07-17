Зеленский готов рассекретить данные о Волынской резне ради примирения с Польшей Зеленский предложил рассекретить информацию о массовых убийствах поляков

Москва17 июл Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности рассекретить архивы с материалами о Волынской резне.

Он отметил, что Киев провел содержательный диалог с Варшавой, в результате чего сторонам удалось договориться о ряде условий.

Будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, касающиеся трагических событий в Волыни в XX веке. В-третьих, будут приняты решения о выдаче значительного количества разрешений на поисковые и эксгумационные работы написал Зеленский в соцсети X

По его словам, данные шаги необходимы для расширения диалога между польским и украинским обществом.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал три условия, соблюдение которых позволит завершить спор с Украиной по поводу Волынской резни. Он пояснил, что речь идет о правде, полной открытости и извинениях.