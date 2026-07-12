Зеленский захотел перестроить отношения с Польшей на фоне конфликта с ней

Зеленский заявил о желании перестроить отношения с Польшей и Венгрией Зеленский захотел перестроить отношения с Польшей на фоне конфликта с ней

Москва12 июл Вести.Владимир Зеленский хочет перестроить отношения Украины с Польшей и Венгрией. Об этом намерении глава киевского режима заявил в своем Telegram-канале.

Соседи Украины, отношения с которыми нуждаются в новой основе, и особенно это касается Польши и Венгрии говорится в публикации

Отношения киевского режима с властями Польши обострились после того, как Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ имени "героев УПА" (Украинская повстанческая армия признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). После этого президент европейской республики отобрал у Зеленского высшую государственную награду – орден Белого орла.

Одним из камней преткновения во взаимоотношениях между Киевом и Будапештом стала ситуация вокруг трубопровода "Дружба", по которому в Венгрию поставлялось сырье из России. Работа конструкции была приостановлена 27 января по инициативе киевского режима. Также отношения между странами охладели из-за ущемления прав этнических венгров, живущих на западе Украины.