Москва30 июн Вести.Властям Польши следует учредить для главы киевского режима Владимира Зеленского орден Иуды за его неонацистские взгляды. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем канале в мессенджере MAX он напомнил, что Украину в 1922 году создал Владимир Ленин. Однако киевский режим сносит памятники, установленные в его честь и провозглашает основателем государства Ивана Мазепу.

Мазепа известен в истории как предатель, которого Русская православная церковь предала анафеме. А Петр I учредил для него орден Иуды написал Володин

Спикер Госдумы провел историческую параллель между Мазепой и Зеленским. Последнего недавно Польша лишила госнаграды за героизацию нацистских преступников.

Проводя исторические параллели, Польше теперь следует наградить Зеленского орденом Иуды. Вывод очевиден: какие у Зеленского кумиры – Мазепа, Бандера, – такой и он сам. Предатель и неонацист написал Володин

Ранее общественники и политики Польши выступили с критикой Зеленского после его решения создать на Украине "пантеон героев". В него должны войти среди прочего представители Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).