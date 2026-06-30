Москва30 июн Вести.Депутаты чешской партии "Свобода и демократия", которая входит в правящую коалицию, призвали забрать у главы киевского режима Владимира Зеленского высшую награду Чехии – орден Белого льва. Об этом сообщает агентство ČTK.

По словам автора предложения, депутата Йиндржиха Райхла, Чехии нужно последовать примеру Польши. Партия будет добиваться отмены президентского указа о присвоении ордена Зеленскому.

Мы не можем молчать, когда наш высший государственный орден носит человек, который называет воинские части в честь нацистских чудовищ заявил Райхл

Ранее Польша лишила Зеленского своей высшей госнаграды – ордена Белого орла. Причиной стало присвоение одному из украинских подразделений наименования "героев УПА" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, заявил, что, создавая пантеон героев УПА, Зеленский вредит своей стране, которой потом придется отвечать за эти действия.

Между тем польский депутат Януш Чешиньский утверждает, что Украина не сможет вступить в Евросоюз, если героизирует боевиков УПА.