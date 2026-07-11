Туск: в Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни Туск сообщил о планах возвести стену памяти жертв Волынской резни в Варшаве

Москва11 июл Вести.В Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни с вечным огнем и именами всех установленных погибших. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в видеообращении по случаю годовщины "кровавого воскресенья" - массовых убийств поляков, совершенных украинскими коллаборационистами в 1943 году.

По словам польского премьера, на территории Украины жертвы Волыни и другие польские жертвы военных конфликтов ХХ века до сих пор не получили достойного захоронения.

Мы хотим сохранить память о каждом из них. По имени и фамилии. Поэтому в Варшаве появится стена памяти с вечным огнем и фамилиями каждой идентифицированной жертвы сказал Туск, обращение опубликовано в соцсети X

Туск подчеркнул, что Польша намерена увековечить память каждого погибшего. На мемориале будут высечены имена всех идентифицированных жертв, а рядом зажгут вечный огонь.

Премьер-министр Польши вновь назвал Волынскую резню геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков и граждан Польши других национальностей. Кроме того, он подчеркнул, что долг перед жертвами - установить личности и объявить виновных, а также безоговорочно осудить это преступление.

Правда - это память о каждой жертве и место их захоронения. Убитые не могут оставаться безымянными отметил польский премьер

С середины 1943 года боевики Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, запрещена в России) осуществили этнические чистки не только на Волыни, но и в Восточной Галиции, где зверства украинских националистов продолжались вплоть до осени 1945 года.

11 июля 1943 года, когда геноциду подверглись жители сразу 150 польских деревень, с 2016 года считается в Польше Национальным днем памяти жертв Волынской резни.

Ранее ФСБ России обнародовала новые факты о зверствах бандеровцев во время Волынской резни.