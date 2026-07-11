Память о Волынской резне назвали главной темой в политической борьбе Польши Вакаров: память о Волынской резне используется Польшей в политической игре

Москва11 июл Вести.Память о событиях Волынской резни стала главной темой в политической борьбе современной Польши, заявил ИС "Вести" украинский политолог Василь Вакаров.

По его словам, впервые данная тема была поднята десять лет назад.

Десять лет назад впервые в политической борьбе в Польше была разыграна карта так называемой Волынской резни. До этого политики игрались вокруг этого, но на общепольский уровень эта проблема не выходила. Один из политических лидеров разыграл эту карту и увидел, что память у поляков жива и поддержку ему оказали. Польша тогда раскололась на этой теме, и на сегодняшний день она является темой №1 в политической игре внутри Польши объяснил он

В будущем году, отметил Вакаров, в Польше состоятся парламентские выборы, потому эта тема вновь стала активно появляться в публичном обсуждении. Но мотивом к этому обсуждению, отметил эксперт, стали события, которые разворачиваются между Польшей и Украиной.

Мотивом [к обсуждению Волынской резни] стали действия [главы киевского режима Владимира] Зеленского и той силы, которая его поддерживает - националистов, неонацистов отметил он

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий в День памяти жертв Волынской резни заявил, что в стране не хотят видеть красно-черный флаг ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).