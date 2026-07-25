В США рыболов просунул в воду руку и вытащил вцепившегося в нее сома весом 25 кг

Гигантский сом весом 25 кг "поймал" мужчину на реке в США В США рыболов просунул в воду руку и вытащил вцепившегося в нее сома весом 25 кг

Москва25 июл Вести.В США рыболов смог вытащить из воды сома весом 24,9 кг, который вцепился в его руку. Информацию об этом распространила "Лента.ру" со ссылкой на портал News 8000.

Истории произошла в штате Висконсин. Грег Спрен ловил рыбу на реке Блэк-Ривер (приток реки Миссисипи). Рыболов просунул руку в подводное укрытие оливкового сомика – крупной пресноводной рыбы – и дождался, пока рыба вцепится в руку зубами. Когда сом "поймал" рыболова, Спрен сумел схватить его сам. Данный способ ловли рыбы голыми руками без использования снастей называется нудлинг.

Теперь рыболов может зарегистрировать улов сома рекордного размера.

Это мечта всей жизни… Пусть даже на один день, но я буду в восторге поделился Спрен

Предыдущий рекорд в штате был зафиксирован, когда поймали сома весом 24,5 кг.

Оливковый сомик - вид сомообразных рыб из семейства икталуровых. Данные рыбы обитают в озерах и спокойных реках Северной Америки. Оливковый сомик ценится из-за вкуса мяса. Также рыб этого вида часто можно увидеть в общественных аквариумах. Оливковый сомик может весить до 60 кг и способен прожить около 20 лет.

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