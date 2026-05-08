В Британии туристы спасли выброшенного на берег сельдяного короля В Великобритании спасли предвестника катаклизмов - сельдяного короля

Москва8 мая Вести.В Великобритании группа туристов спасла сельдяного короля - редкую глубоководную рыбу, которую считают предвестником природных катастроф. Об этом сообщает The Irish Times.

Необычную рыбу длиной около 2,5 метра обнаружили на побережье графства Клэр бразильские туристы во время пробежки у воды.

Они поняли, что рыба - ослабевший сельдяной король, и решили вернуть его в море.

По словам очевидцев, сначала туристы приняли находку за пластик, а затем за электрического угря.

Осознав, что перед ними редкая рыба, молодые люди помогли ей выбраться с мелководья и оттащили подальше от берега. После этого сельдяной король смог уплыть обратно в море.