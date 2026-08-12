В высохшем от жары озере в Британии нашли старинный меч Старинный меч обнаружили в Англии на дне высохшего озера

Москва12 авг Вести.В Англии обнаружили старинный меч на дне высохшего от жары озера возле замка Чиддингстоун в графстве Кент, сообщает Metro.

Уточняется, что находка была обнаружена во время расчистки поверхности от мусора.

В публикации говорится, что меч передали куратору замка, которая вместе с экспертами попытается установить его происхождение. Озеро было создано в 1800-х годах, поэтому оружие находилось там не более 200 лет.

Согласно описанию, на позолоченной рукояти меча изображен лев. Сам клинок покрыт толстым слоем ржавчины и грязи. Сейчас находка хранится в специальной бескислотной бумаге, прикасаются к ней только в перчатках.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Иван Пятибратов заявил, что аномальная жара наносит колоссальный ущерб европейской экономике и к 2030 году суммарные потери могут дойти до триллиона евро.