Москва20 мая Вести.В Республике Башкирии был обнаружен древний меч, который принадлежит к эпохе раннего железа. Его нашел житель Кигинского района республики, о чем сообщает "Интерфакс".

Обнаруженная реликвия была передана в Национальный музей Башкирии.

Меч является уникальным предметом эпохи раннего железа. … Вероятнее всего, предмет принадлежал кочевникам и является импортом китайского происхождения, датируется I-II вв. н.э. говорится в публикации

Находка двулезвийная, железная, с рукоятью и нефритовым перекрестием. Ее длина составляет 89,5 см.