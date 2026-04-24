Ученые нашли останки гигантских осьминогов, схожих по размерам с кракенами

Москва24 апр Вести.Исследователи реконструировали облик гигантских осьминогов, обитавших в Мировом океане десятки миллионов лет назад. Их размеры могли сопоставляться с мифическими морскими чудовищами – кракенами, следует из исследования группы японских ученых, опубликованного в журнале Science.

По данным ученых, найденные останки относятся к позднему меловому периоду – примерно от 100 до 72 миллионов лет назад. Предполагаемая длина этих головоногих составляла от 7 до 19 метров, что делает их одними из крупнейших беспозвоночных в истории.

Авторы исследования отмечают, что легенды о кракенах, вероятно, связаны с наблюдениями за гигантскими кальмарами, однако обнаруженные осьминоги жили значительно раньше и не могли стать источником этих мифов.

Восстановить внешний вид беспозвоночных удалось по клювам – твердым хитиновым челюстям, которые лучше сохраняются в ископаемом состоянии. Следы износа на них указывают, что эти осьминоги были высшими хищниками и могли охотиться на крупных морских рептилий.

Кроме того, ученые обнаружили асимметрию в следах износа челюстей, что может свидетельствовать о сложном поведении и развитом мозге, а также указывать на высокий уровень интеллекта этих существ.