В Казахстане обнаружили останки древних акул, живших 30-40 млн лет назад

Москва15 мая Вести.В Мангистауской области на западе Казахстана палеонтологи обнаружили зубы древних акул, живших около 30-40 миллионов лет назад в океане Тетис, который в прошлом покрывал эту территорию.

Как сообщает госагентство "Казинформ", находки сделаны в ходе экспедиции с участием шведского ученого Штефана Киля и студентов местного университета.

Кроме зубов акулы, исследователи нашли ребро кита, останки морских звезд и моллюсков. По словам ученых, находки подтверждают, что регион когда-то был частью богатой морской экосистемы.

Также в этом районе продолжаются археологические работы на месте древнего города Каракабак, существовавшего около двух тысяч лет назад. Здесь обнаружены монеты, керамика, печати и следы ремесленных мастерских, а также возможного древнего порта. Артефакты указывают на связи поселения с Византией, Персией, Индией, Римом и Китаем.